PSI 20, em linha com Europa, acompanha “movimento de recuperação” dos mercados

O principal índice bolsista português, PSI 20, avança 0,21%, para 4.801,39 pontos, esta terça-feira, em linha com as principais congéneres europeias e numa sessão marcada pela acalmia dos investidores, após as quedas de segunda-feira.

Segundo o Diário da Bolsa do BPI, o PSI 20 acompanha “o movimento de recuperação que os mercados europeus deverão desenhar nas primeiras horas do dia”.

Entre os principais mercados, o alemão DAX cresce 0,73%, o britânico FTSE 100 ganha 0,40%, o francês CAC 40 avança 0,70%, o holandês AEX 0,61%, o espanhol IBEX 35 sobe 0,33% e o italiano cresce 0,14%.

Ainda assim, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, os indicadores económicos que aumentam os receios em torno do menor crescimento económico mundial e a incerteza do Brexit, influenciam as negociações.

Em Lisboa, a Altri (2,29%), a Sonae Capital (1,72%), a NOS (0,95%), a EDP (0,69%) e a Navigator (0,51%) sã as empresas cotadas que mais crescem.

Em contraciclo, Sonae SGPS, Pharol e Jerónimo Martins caem, mas sem inverter a tendência do PSI 20.

No mercado petrolífero, o Brent perde 0,15%, para 59,88 dólares, e o WTI recua 0,12%, para 50,94 dólares.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,22%, para 1,13 dólares.