PSI 20 em queda acompanha Europa condicionada pelos receios de propagação do coronavírus

O principal índice bolsista português (PSI 20) perde 0,32%, para 5.180,21 pontos, em linha com as principais congéneres europeia esta terça-feira, 25 de fevereiro, dia de Carnaval.

Depois de ter fechado a sessão de segunda-feira a tombar mais de 3,5%, devido aos receios da propagação do coronavírus na Europa, os investidores continuam a mostrar muito conservadorismo. Doze empresas cotadas desvalorizam, cinco valorizam e uma cotada negoceia sem variação na bolsa nacional.

O setor da energia é mais penalizado, com a EDP Renováveis a cair 1,88%,para 12,56 euros. A EDP perde 0,62%, para 4,67 euros, e a REN recua 0,18%, para 2,72 euros.

Na banca, o BCP desvaloriza 1,22%, para 0,17 euros. Já no setor da pasta e do papel, a Navigator recua 0,20%, para 3,06 euros, a Semapa desce 0,17%, para 11,88 euros, e a Altri desliza 0,09%, para 5,56 euros.

O grupo Sonae também se destaca na negociação desta terça-feira: a Sonae Capital cai 1,44%, para 0,75 euros, enquanto a Sonae SGPS perde 0,32%, para 0,78 euros.

Na Europa, os principais índices também seguem com sinal positivo, recuperando parte das fortes quedas registadas no arranque da semana, que ficou marcado por um forte movimento de fuga ao risco por parte dos investidores.

Na Europa, entre as principais praças europeias, os investidores mostram-se pessimistas. Depois das quedas de segunda-feira, motivadas pelos receios em torno da propoagação do coronavírus, “a recuperação faz-se de forma tímida, sinalizando que o cenário de uma continuação do desmoronamento ainda não está fora das possibilidades, especialmente se caso o mercado não receber notícias animadoras”, analisa André Pires, analista e account manager da corretora XTB. Para além disso, devido às festividades de carnaval, muitos investidores estarão ausentes do mercado, o que pode levar a uma diminuição da volatilidade do mercado.

Relativamente ao coronavírus, o número de casos confirmados de coronavírus atingiu os 80.154, embora 27.691 pessoas que contraíram o vírus já tenham recuperado. O número de vítimas mortais, contudo, supera as 2.700.

Nos EUA, Donald Trump, presidente do país, pediu ao congresso norte-americano a disponibilização de 2,5 mil milhões de dólares para o combate do coronavírus. Uma empresa de biotecnologia dos EUA, a Moderna, diz que enviou para testes preliminares um o primeiro lote de vacinas contra o coronavírus.

As ações da Fujifilm Holdings japonesas subiram depois do Ministro da Saúde do Japão ter anunciado que planeia recomendar o medicamento Avigan da empresa para o tratamento de coronavírus.