PSI-20 em queda não acompanha praças europeias

O banco norte-americano Goldman Sachs estima uma queda do EBTIDA de 5% no primeiro semestre da EDP, para 1,82 mil milhões de euros, devido à desvalorização do real brasileiro face ao euro e menores volumes de produção na Península Ibérica e no Brasil. Banco mantém recomendação de compra e fixa preço-alvo da ação nos 4,90 euros, uma valorização de 12,5% face ao preço de encerramento da sessão anterior.