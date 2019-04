PSI 20 em queda pressionado pela Galp e Jerónimo Martins

O principal índice bolsista português (PSI 20) perde 0,28%, para 5.404,20 pontos, esta segunda-feira, 29 de abril, depois de ter encerrado a última sessão com ganhos superiores a 1%. As empresas cotadas Galp Energia e Jerónimo Martins são as que mais prejudicam o índice, em Lisboa.

No retalho, a Jerónimo Martins, que apresentou resultados trimestrais na sexta-feira, 26 de abril, perde hoje 1,45%, para 14,58 euros.

Já a Galp Energia penaliza o PSI 20 com uma queda de 0,60%, para 14,89 euros, depois de ter apresentado uma quebra de 24% nos lucros do primeiro trimestre de 2019, que se fixaram nos 103 milhões de euros.

Ainda no setor energético, os títulos do grupo EDP destacam-se. A EDP Renováveis, liderada por João Manso Neto, cai 1,35%, para 8,76 euros, e a EDP, liderada por António Mexia, recua 0,32%, para 3,37 euros.

Em terreno positivo, e a evitar um desaire maior na praça portuguesa, estão as valorizações dos títulos do BCP (0,97%), Sonae (0,41%).

Entre as principais praças europeias, o destaque é a praça espanhol que “joga” na ressaca das eleições legislativas que decorreram em Espanha, de onde o PSOE saiu como o partido mais votado mas sem maioria absoluta.

[Dados das 8h32]