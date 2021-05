PSI-20 em terreno postivo acompanha congéneres europeias

A bolsa de Lisboa segue a meio da sessão desta terça-feira em terreno positivo, impulsionada pelos ganhos do Banco Comercial Português (BCP), revertendo a tendência de abertura e em sintonia com as congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) sobe 0,13%, para 5.228,62 pontos.

Na bolsa portuguesa, destaque para o BCP, que lidera os ganhos com as ações a valorizarem 1,67% para os 0,1581 euros, seguindo-se a EDP, que sobe 1,17% para os 4,757 euros, a Galp a ganhar 0,95% para os 10,14 euros e a Jerónimo Martins que aumenta 0,57% para os 15,985 euros.

Entre as principais praças europeias, o francês CAC 40 sobe 0,09%, o espanhol IBEX 35 valoriza 0,30% e o alemão DAX aumenta 0,67%. Só o britânico FTSE 100 está em terreno negativo a perder 0,10%.

“Os índices europeus começaram a sessão de hoje em alta, com o DE30 a ultrapassar a marca dos 15.568 pontos, após os dados otimistas divulgados hoje pelo índice IFO que atingiu o nível mais alto desde maio de 2019, superando as previsões dos analistas. Os investidores ignoraram os dados que mostraram que a economia alemã contraiu mais do que o esperado no primeiro trimestre. Durante a tarde, os investidores estarão atentos ao discurso do economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane”, comenta o analista de mercados da XTB, Henrique Tomé.

O preço do petróleo está a cair nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI perde 0,15% para os 65,95 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 0,04% para os 68,34 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,27% face ao dólar norte-americano, para 1,2248 dólares.