PSI-20 encerra no verde impulsionado pelo BCP. Bolsas europeias fecham mistas

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira em terreno positivo, impulsionada pelos ganhos do Banco Comercial Português (BCP), mantendo a tendência de abertura e em sintonia com algumas das suas congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) subiu 0,55%, para 5.248,89 pontos.

“As bolsas europeias encerraram divididas entre os ganhos do PSI20, CAC e FTSE MIB e as perdas de DAX, IBEX e Footsie. O índice alemão foi penalizado pela Bayer, que refletiu uma decisão judicial desfavorável no caso Roundup. O sector de recursos naturais foi o mais animado, ao disparar mais de 3%, seguido pela Banca, num dia em que as yields de dívida pública subiram”, comenta o analista de mercados da Millennium investment banking, Ramiro Loureiro.

Na bolsa portuguesa, destaque para a BCP, que liderou os ganhos com as ações a valorizarem 3,62% para os 0,1601 euros, seguindo-se a Galp, que encerra a sessão a subir 0,59% para os 10,31 euros e a Jerónimo Martins que fecha o dia a ganhar 0,13% para os 15,85 euros.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX desvalorizou 0,29%, o espanhol IBEX 35 recuou 0,11% e o britânico FTSE 100 também encerra a sessão no ‘vermelho’ a perder 0,07%. Só o francês CAC 40 encerra o dia em terreno positivo, a valorizar 0,69%.

O preço do petróleo está a subir nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI aumenta 0,65% para os 66,64 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 0,36% para os 68,98 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,07% face ao dólar norte-americano, para 1,2198 dólares.