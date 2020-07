PSI 20 fecha em alta ligeira à boleia da EDP, CTT e BCP

O principal índice bolsista nacional encerrou a última sessão desta semana em alta ligeira, numa sessão em que houve mais quedas do que subidas.

Esta sexta-feira, o PSI-20 valorizou 0,26%, para 4.479,77 pontos, impulsionado pelas subidas da EDP (+2,10%), dos CTT (+2,10%) e do Millennium bcp (+0,55%).

O mercado reagiu de forma positiva às recentes notícias em torno da EDP que mantém inalterada a de lucros recorrentes este ano, apesar da crise económica a nível mundial devido à pandemia da Covid-19.

A EDP prevê lucros recorrentes entre os 850 milhões a 900 milhões de euros para este ano. Em 2019, a elétrica obteve lucros recorrentes de 854 milhões de euros em 2019, mais 7% face a período homólogo.

Entre as cotadas nacionais, registaram-se ainda mais subidas, sempre abaixo de 1%. A Altri subiu 0,78%, a NOS avançou 0,67%, a Pharol ganhou 0,20% e a Semapa valorizou 0,61%.

Houve nove descidas, com destaque para as quedas de 1,42% da Corticeira Amorim e de 1,18% da Sonae Capital. A queda da Galp Energia de 0,43% também travou a subida do PSI-20.

Duas empresas mantiveram-se inalteradas: a EDP Renováveis e a REN.

Entre as principais praças europeias, a sessão desta sexta-feira não teve uma tendência definida. O índice pan-europeu Stoxx 50 encerrou flat relativamente à véspera, avançando 0,01%. Apenas as praças de Londres e de Frankfurt fecharam no verde, com o britânico FTSE 100 a subir 0,63% e o Dax alemão a subir 0,35%.

Em Madrid, o Ibext 35 caiu 0,46% e, em Paris, o CAC 40 desvalorizou 0,31%.

Nas empresas, Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium bcp, destacou “a valorização da Ericsson (+11,52%), após apresentar os resultados do segundo trimestre, sendo mesmo a empresa que mais valorizou no universo Stoxx600. A Daimler (+4,42%) também esteve animada depois de afirmar que uma recuperação no fim do trimestre limitou as suas perdas”.

O analista salientou ainda que a “chanceler alemã e o presidente francês preveem que se chegue a um acordo sobre o fundo de recuperação de €750 mil milhões durante o verão”.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está em queda. Em Londres, o barril de Brent, referência para a Europa, perde 0,78%, para 43,03 dólares. Nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate cai 0,74%, para 40,34 dólares.