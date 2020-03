PSI 20 fecha em queda pressionado pela EDP Renováveis e Jerónimo Martins

O principal índice bolsista português, PSI 20, fechou a sessão desta terça-feira a desvalorizar 0,69% para 4.237,23 pontos, seguindo a tendência das suas congéneres europeias que fecharam a sessão a negociar em terreno negativo. Tal como aconteceu no resto da Europa, os ganhos matinais dissiparam-se com o desenrolar da tarde.

A fazer tombar o PSI 20 estiveram entre as principais cotadas portuguesas a EDP Renováveis, que caiu 2,71%, para 11,48 euros, a Jerónimo Martins, que desceu 2,54%, para 14,77 euros e a Ibersol, que depreciou 4,66%, para 6,96 euros.

Em terreno negativo encontra-se também a RENE, que desceu 2,02%, para 2,43 euros e a EDP, que caiu 1,97%, para 3,97 euros.

Das cotadas nacionais a negociarem no ‘verde’ no fecho da sessão estiveram o BCP, que valorizou 4,08% para 0,12 euros, os CTT, que subiram 2,64%, para 2,09 euros e a Sonae Capital, que valorizou 3,81%, para 0,60 euros.

Na Europa as cotadas fecharam a sessão a negociarem no ‘vermelho’. Na Alemanha, o DAX desceu 1,46%, no Reino Unido, o FTSE 100 caiu 0,27%, o francês CAC 40 desvalorizou 1,51%, o holandês AEX caiu 1,22%. Em Espanha, o IBEX35 desvalorizou 2,88% e o italiano FTSE MIB desceu 3,16%.

A cotação do barril de Brent valorizou 8,38%, com valor de 37,23 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresceu 8,00%, para 33,66 dólares por barril.

No mercado cambial o euro desvalorizou 1,21%, para 1,13 dólares.