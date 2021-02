PSI-20 fecha em terreno negativo em linha com as bolsas europeias

O PSI-20 fechou a cair 0,16% para 4.822,12 pontos em linha com as bolsas da Europa que fecharam em queda. A maioria das ações que compõem o índice fecharam em queda, à exceção da Jerónimo Martins que subiu 2,19% para 13,32 euros; da Galp que avançou 1,27% para 9,58 euros; da Novabase que fechou em alta de 1,11% para 3,660 euros e do BCP que ganhou 0,73% para 0,1250 euros.

Em queda destacou-se a EDP renováveis que recuou 2,11% para 19,92 euros; a Ramada que perdeu 2,33% para 5,04 euros; os CTT que caíram 1,04% para 2,39 euros e a Sonae que perdeu 0,86% para 0,6945 euros.

A Europa fechou em baixa apesar de indicadores positivos nos Estados Unidos. O analista Ramiro Loureiro, do Millennium BCP, realça que “os mercados de ações europeus encerraram em baixa. Apesar das notas positivas no macroeconómico nos EUA, onde as vendas a retalho e a produção industrial mostram um desempenho acima do previsto em janeiro, e dos sinais de que a vacinação contra o Coronavírus começa a surtir efeito”.

“Os sectores cíclicos acabaram por registar fraco desempenho, a exemplo do Financeiro e do Tecnológico”, relaça o analista de mercados do BCP.

O Eurostoxx 50 caiu 0,71% para 3.699,85 pontos e o Stoxx 600 perdeu 0,78%.

O FTSE 100 fechou a cair 0,56% para 6.710,9 pontos; o CAC 40 recuou 0,36% para 5.765,8 pontos; o DAX liderou as perdas ao cair 1,10% para 13.909,3 pontos; o FTSE MIB também liderou as perdas ao recuar 1,12% para 23.178,6 pontos e o espanhol IBEX desvalorizou 0,38% para 8.122,7 pontos.

Das notícias europeias destaque para a Ryanair pretende cancelar o resgate estatal da Lufthansa. As ações da companhia aérea caíram 0,81%.

o euro cai 0,59% para 1,2040 dólares.

Os dados macroeconómicos europeus disponíveis são poucos. Há os dados do Eurostat para a produção no Sector da Construção. Em 2020, a produção no sector da construção diminuiu 3,4% em Portugal, 2,3% na Zona Euro e 2,1% na UE27, face a 2019.

A ACEA (Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis), por sua vez divulgou que em janeiro de 2021, as vendas de veículos automóveis de passageiros diminuíram 30,5% em Portugal e 24,0% na União Europeia, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O Banco de Portugal divulgou hoje os dados da Balança de Pagamentos. Em 2020, o saldo conjunto da balança corrente e de capital situou-se em 256 milhões de euros, o que compara com o excedente de 2591 milhões de euros registado em 2019.

O Banco de Portugal revelou ainda que em 2020, a Posição de Investimento Internacional situou-se em -213,3 mil milhões de euros, o que traduz uma redução da posição negativa em aproximadamente 1,6 mil milhões de euros em relação a 2019.

Já o INE avançou com as Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo. No conjunto do ano de 2020 (dados preliminares), aterraram nos aeroportos nacionais 100,2 mil aeronaves em voos comerciais (-56,0% face a 2019) e foram movimentados 18,4 milhões de passageiros (-69,4% face a 2019).

O mercado de dívida pública assiste à queda dos juros a 10 anos da Alemanha (-2,01 pontos base para -0,37%). Portugal tem os juros a 10 anos a recuarem 0,03 pontos base para 0,18%; Espanha vê os juros recuarem 0,60 pontos base para 0,29% e Itália com os juros a subirem 1,40 pontos base para 0,58%.

Os futuros do petróleo Brent estão a subir 0,51% para 63,67 dólares, ao passo que o Crude nos EUA sobe 0,32% para 60,24 dólares o barril.