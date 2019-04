PSI 20 fecha no ‘verde’, seguindo a tendência das praças europeias

A praça portuguesa fechou a primeira sessão da semana a negociar em terreno positivo, em linha com as pares europeias. O PSI 20 subiu 0,99% para 5.258,41 pontos, com a Mota-Engil a registar a maior subida.

A construtora subiu 3,82% para 2,118 euros, enquanto as papeleiras Navigator e Semapa subiram 1,91% e 1,10%. Também o BCP puxou pela bolsa lisboeta, ao subir 1,09% para 0,2328 euros, depois da Moody’s ter revelado esta segunda-feira ao início da tarde a melhoria dos ratings da instituição liderada por Miguel Maya, tanto no que concerne à dívida sénior como no que diz respeito aos depósitos.

Entre os pesos-pesados da energia, a Galp Energia liderou os ganhos ao subir 1,3% para 14,465 euros e a EDP valorizou 0,6% para 3,526 euros. Já a EDP Renováveis ganhou 1,18% para 8,60 euros.

No setor do retalho, a a Sonae SGPS subiu 2,33% para 0,9435 euros e a Jerónimo Martins avançou 0,3% para 13,19 euros.

Os dados sobre a economia chinesa animaram as bolsas mundiais. “O PMI chinês de março melhorou, mostrando que a segunda maior economia global pode estar a voltar ao crescimento, sendo este dado o melhor dos últimos 4 meses”, refere Carla Maia Santos, sales team leader da corretora XTB.

Na Europa, o IBEX 35 sobe 1,10% para 9.341,70 pontos, o DAX avança 1,35% para 11.681,99 pontos e o CAC 40 ganha 1,03% para 5.405,53 pontos.