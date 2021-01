PSI-20 fecha semana com queda forte numa semana negra da pandemia

A bolsa lisboeta fechou esta sexta-feira a cair 1,26% para os 4.794,55 pontos, uma descida em linha com a maioria das bolsas europeias, que registaram fortes perdas na última sessão de janeiro.

Numa altura em que vários países da Europa batalham com o impacto da pandemia e com casos crescentes que colocam pressão no sistema de saúde, como é o caso em Portugal, as consequências alastram-se aos mercados financeiros. O Stoxx 600 acabou o dia com quedas de 1,87%, o que significa perdas em janeiro de 3,11%.

Outro factor a contribuir para este clima de incerteza prende-se com as disputas entre a Comissão Europeia e a AstraZeneca sobre a entrega das doses acordadas da vacina da farmacêutica. O fármaco até recebeu aprovação para o mercado europeu esta semana, mas o efeito das tensões entre os líderes europeus e a empresa parece sobrepor-se à sua permissão para uso na União Europeia.

Apenas a Corticeira Amorim, NOS SGPS e Ramada escaparam às desvalorizações nesta sessão. A empresa do Grupo Amorim conseguiu ganhar 2,01%, fechando a 11,14 euros.

A liderar as perdas esteve o BCP, que recuou 3,06% para os 0,1142. Segue-se Galp Energia e Sonae SGPS, que caíram, respetivamente, 2,54% para os 8,28 euros e 2,44% até aos 0,6610 euros.