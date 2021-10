PSI-20 inverte tendência positiva e segue a negociar em terreno negativo

O dia começou com o PSI-20 a negociar em terreno positivo com um crescimento de 0,57%, para 5,562.16 pontos. Agora, segue no meio sessão a cair 0,30% para 5.514,35 pontos. Algumas congéneres europeias também estão a desvalorizar, com exceção para o britânico FTSE 100 e o espanhol IBEX 35.

Na abertura da sessão o Banco Comercial Português (BCP) apreciava 2,17% para 0,17 euros, um aumento que não conseguiu manter sendo que cede 1,40% para 0,1685 euros. A EDP energias de Portugal perde 1,08% para 4,49 euros. A Semapa soma 0,68% para 11,82 euros, a Altri avança 0,78% para 5,16 euros. A Corticeira Amorim desvaloriza 0,17% para 11,86 euros.

A previsão do analista Henrique Tomé, por volta das 11 horas era que: “As ações da Altri estão a ser negociadas em forma “estável” durante o início desta sessão, no entanto, ao longo da última sessão assistimos ao rompimento em baixa do canal que poderá ditar um novo movimento de baixa”.

“Segundo a análise técnica, conseguimos ver que o preço tem vindo a corrigir em baixa desde que atingiu a marca dos 6.734 euros. Desde então, tem surgido várias estruturas de baixa que têm sustentado o movimento de baixa do preço das ações”, sublinhava o analista.

Quanto às congéneres europeias, o alemão DAX recua 0,15%, o francês CAC 40 cai 0,37%, o britânico FTSE cresce 0,01% e o espanhol IBEX 35 avança 0,10%.

A nível europeu, o analista Ramiro Loureiro sublinha que esta manhã “os principais índices de ações europeus vão oscilando entre território de ganhos e perdas durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, sendo que a generalidade segue agora em leve baixa”.

“Já o setor Energético mostra-se animado com a subida dos preços do petróleo, com a Galp a aproveitar o ambiente para escalar mais de 3%”, destaca Ramiro Loureiro. A Galp evolui 2,49% para 9,96 euros.