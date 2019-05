PSI 20 lidera perdas na Europa, com alterações na cúpula dos CTT a marcar a sessão

O principal índice bolsista português, PSI 20, negoceia a perder 0,96%, para 5.114,02 pontos, em linha com as principais praças europeias esta segunda-feira. A tendência descendente de Lisboa, lidera mesmo a tendência pessimista que se regista na Europa.

Em Lisboa, as quedas dos títulos dos CTT marcam a sessão. Os investidores da praça portuguesa estão a reagir ao anúncio da demissão do presidente executivo Franscisco Lacerda, que renunciou ao cargo antes do fim do mandato. A saída de Francisco Lacerda, que também vice-presidente do conselho de administração da empresa, deverá ter sido precipitada pela perda de confiança dos acionistas na sua gestão. O sucessor, sabe o Jornal Económico, deverá ser João Bento, o administrador não-executivo do Grupo CTT e vice-presidente do Grupo de Manuel Champalimaud, maior acionista individual dos CTT. A operadora postal perde 0,68%, para 2,32 euros.

As desvalorizações dos títulos do BCP (-0,32%), Galp (-0,22%), EDP Renováveis (-0,23%), Altri (-0,93%), Navigator (-0,73%) e Semapa (-0,74%) também penalizam o índice nacional.

Em contraciclo, destaque para os ganhos da EDP, que esta segunda-feira negoceia sob forma de ex-dividendo (0,19 euros). A energética liderada por António Mexia avança 0,26%, para 3,10 euros.

[Dados das 8h32]