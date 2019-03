PSI 20 negoceia ‘flat’ apesar de ganhos superiores a 3,25% da Pharol

O principal índice bolsista português, PSI 20, negoceia ‘flat’, para 5.171,01 pontos, e acompanhao sentimento positivo das principais praças europeias. Em Lisboa, BCP (-1%), EDP (-0,09%) e Semapa (-0,97%) travam evolução do índice bolsista, apesar de Pharol (3,25%), Altri (0,58%) e Navigator (0,40%) estarem a impulsionar as negociações.

Os títulos da Pharol estão em destaque na primeira hora da sessão, com uma variação superior a 3%. As ações da empresa liderada por Luís Palha da Silva disparam numa altura em que o acionista brasileiro Nelson Tanure tem reforçado a sua participação no capital da holding. Os resultados positivos superiores a cinco milhões de euros da Oi, onde a Pharol detém uma participação através da Bratel, também influencia o comportamento da empresa cotada.

Entre as principais praças europeias, o sentimento generalizado é positivo, após a taxa das obrigações dos Estados Unidos a dez anos ter atingido um mínimo de 15 mneses. A rendibilidade das obrigações também estão em mínimos na Europa.

No mercado petrolífero, o Brent, referência para Portugal, perde 0,64%, para 66,81 dólares, enquanto o WTI, em Nova Iorque, cai 0,77%, para 58,95 dólares.

Entre as divisas, o euro deprecia 0,01%, para 1,12 dólares.

[Dados das 8h26]