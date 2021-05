PSI-20 segue no ‘verde’ apoiada pela EDP e acompanha congéneres europeias

A bolsa de Lisboa segue a meio da sessão desta sexta-feira em terreno positivo, mantendo a tendência de abertura e em sintonia com as congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) sobe 0,04%, para 5.250,87 pontos.

“As bolsas europeias negoceiam em alta, com ganhos transversais à generalidade dos setores, com exceção de Recursos Naturais e Automóvel. Expectativas de que o BCE anuncie na reunião de 10 de junho um aumento do seu ritmo de compra de ativos de emergência no terceiro trimestre parecem animar os investidores”, comenta o analista de mercados da Millennium investment banking, Ramiro Loureiro.

Na bolsa portuguesa, destaque para a EDP, com as ações a valorizarem 0,91% para os 4,777 euros, no dia em que a empresa assegurou um portefólio no mercado chileno de um parque de energia solar e eólico de 628MW. Segue-se o Banco Comercial Português (BCP) que avança 0,12% para 0,1603 euros, os CTT que ganham 0,96% para os 4,21 euros e a Jerónimo Martins que aumenta 0,25% para os 15,89 euros.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX ganha 0,52%, o francês CAC 40 sobe 0,60%, o espanhol IBEX 35 valoriza 0,36%, e o britânico FTSE 100 que aumenta 0,24%.

O preço do petróleo está a subir nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI aumenta 0,60% para os 67,25 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 0,42% para os 69,49 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,14% face ao dólar norte-americano, para 1,2174 dólares.