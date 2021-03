PSI-20 recupera fôlego numa Europa a ‘vermelho’ e fecha em alta

O principal índice bolsista português encerrou a sessão desta terça-feira no verde, contrariando a tendência negativa assistida entre as principais congéneres europeias e o arranque da sessão desta manhã. Impulsionado pelos ganhos do BCP e do Grupo EDP, o PSI-20 fechou a subir 0,59% para 4.867,53 pontos, perfazendo máximos desde meados de fevereiro.

O banco liderado por Miguel Maya ganhou 1,93% para 12 cêntimos, recuperando fôlego do arranque da sessão, já a Energias de Portugal saltou 1,82% para 5,02 euros e a EDP Renováveis fechou a sessão a subir 2,30% para 17,76 euros. Porém, é a Novabase que lidera os ganhos, valorizando mais de 5% para 3,680 euros.

Ainda no ‘verde’, registam-se os ganhos da Ramada Investimentos, que sobe 2,11% para 5,82 euros e a subida de 1,83% para 2,430 euros da REN.

Em sentido contrário, registam-se as quedas da Altri, na ordem dos 2%, e da Galp Energia que recua 1,80% continuando a ser penalizada pela desvalorização do petróleo nos mercados internacionais. O barril de Brent está a cair 3,67% para 62,27 dólares na praça de Londres.

Entre as congéneres europeias, apenas o IBEX acompanha o índice português em alta, crescendo 0,56% para 8.390 pontos, com o Bankinter a crescer 5,48% para 5,816 euros.

Já em Frankfurt, numa altura em que a Alemanha se prepara para apertar com as restrições de circulação devido ao aumento de novos casos de Covid-19, o DAX sobe 0,10% para 14.671,65 pontos.

Em terreno negativo, negoceiam os índices francês (CAC40) e londrino (FTSE 100), que perdem, 0,39% e 0,41%, respetivamente. E ainda, as principais bolsas europeias: o Euro Stoxx 50 cai 0,18% para 3.826,75 pontos e o Stoxx 60 desvaloriza 0,13% para 423,64 pontos.