PSI-20 resiste às perdas da Galp e acompanha praças europeias no ‘verde’

Os principais índices acionistas europeus foram ganhando fulgor desde a abertura e prosseguem a manhã a negociar em alta ligeira.

Por cá, o PSI-20 ganha 0,09% para 4.369,65 pontos, embora o BCP e a Mota-Engil subam 2,61% e 2,19% para 0,1060 e 1,398 euros, respetivamente.

A construtora sobe após notas de imprensa a darem conta que a empresa ganhou três contratos no mercado africano num valor de 171 milhões de euros. Já o banco comercial segue animado depois do BPI ter passado a recomendar a compra da ação, mantendo o preço-alvo inalterado nos 14 cêntimos, de acordo com a análise de Ramiro Loureiro, analista de mercados do BCP investment baking.

Em sentido contrário, lidera a Galp que perde 0,95% para 8,93 euros, seguindo-lhe a Nos que recua 0,88% para 2,81 euros e a REN que desvaloriza 1,10% para 2,240 euros.

No panorama europeu, as principais bolsas acompanham no ‘verde’ que reage às declarações do presidente da FED que informa que a “recuperação económica dos EUA provavelmente irá continuar num ritmo “sólido”, mas arrisca perder força com o aumento dos números de casos Covid, acrescentando que é muito cedo para fechar as linhas de crédito de emergência por parte do Banco Central”, refere o analista português.

Em Londres, o FTE 100 cresce 0,06% para 6.369,26 pontos depois de “Boris Johnson anunciou um plano de 12 mil milhões de libras para impulsionar as indústrias verdes e combater as mudanças climáticas, num plano que irá criar ou apoiar 250 mil postos de trabalho”.

Na vizinha espanha, o IBEX 35 sobe 0,15% para 7.944,00 pontos, enquanto que em Paris o CAC 40 valoriza 0,22% para 5.494,94 pontos. Por sua vez, o DAX cresce 0,17% para 13.156,75 pontos e o Euro Stoxx 50 cresce 0,18% para 3.474,68 pontos.