PSI-20 segue no ‘vermelho’ com EDP a liderar perdas

A bolsa portuguesa segue em terreno negativo, mantendo a tendência de abertura, e em sintonia com algumas das suas congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI-20) sobe 0,37%, para 4.856,84 pontos.

Na bolsa portuguesa, destaque para a EDP, que lidera as perdas com as ações a desvalorizarem 2,67% para os 4,89 euros. Segue-se a EDP Renováveis que recua 1,91% para 17,42 euros e a REN que perde 1,44% para os 2,395 euros. Em sentido contrário, a Galp lidera os ganhos na bolsa portuguesa a valorizar 1,48% para os 10,04 euros, com o BCP em seguida a ganhar 1,38% para os 0,1177 euros.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX perde 0,52%, o francês CAC 40 diminui 0,12%. Em sentido contrário, o espanhol IBEX 35 valoriza 0,06% e o britânico FTSE 100 sobe 0,09%.

“Os mercados europeus estão a ser negociados em baixa durante a sessão de quarta-feira, após uma sessão fraca de Wall Street ontem também ao longo do mercado asiático hoje. As ações holandesas têm registado o melhor desempenho entre os restantes índices das blue-chips, com o índice AEX (NED25) a valorizar mais de 0,7%. Por outro lado, o índice da Polónia acaba por apresentar o pior desempenho, com o índice WIG20 (W20) a cair cerca de 1%. De acordo com o relatório da Bloomberg, a Alemanha deverá cancelar as medidas de confinamento na Páscoa de 5 dias, mas as notícias não desencadearam grandes movimentos nos mercados”, comenta o analista da XTB Henrique Tomé.

O preço do petróleo está a subir nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI aumenta 4,40% para os 60,30 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 4,29% para os 63,40 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,16% face ao dólar norte-americano, para 1,1831 dólares.