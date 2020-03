PSI 20 segue tendência das praças europeias e fecha em baixa. Ações da Cofina caíram 16,46%

O índice bolsista nacional fechou esta quarta-feira a desvalorizar 0,47% para 4.217 pontos, numa sessão que, a nível europeu, foi marcada pelos receios em torno da propagação do coronavírus. O sentimento do mercado na Europa foi pressionado pelo ambiente de correção que se está a verificar em Wall Street.

O receio da propagação do vírus continua a pressionar os mercados, no dia em que a Organização Mundial de Saúde declarou o vírus como uma epidemia global (pandemia).

Entre as principais praças europeias, apenas o italiano FTSE Mib encerrou em terreno positivo, com uma valorização de 0,33%. No pólo oposto, em Londres, o FTSE 100 liderou as quedas, perdendo 1,40%. Também o índice pan-europeu EuroStoxx 600 desvalorizou -0.74%

Por cá, 13 cotadas encerraram em baixa, com a Altri a liderar as perdas, caindo 4%, para 3,98 euros. A Corticeira Amorim perdeu 3,59%, a Navigator desvalorizou 2,89%, a Semapa perdeu 1,92% e a Sonae Capital cedeu 1,83%. A Galp também desvalorizou 1,18%.

Destaque para o tombo de 16,46% das ações da Cofina, para 0,34 euros por ações, depois de a empresa ter anunciado que não conseguiu concluir um aumento de capital de 85 milhões de euros que era uma das condições para a compra da Media Capital, dona da TVI.

Em sentido contrário, a Pharol, a Mota Engil e a EDP foram as que mais subiram, com ganhos de 5,37%, 1,48% e 1,43%, respectivamente.

A nível macroeconómico, o Banco de Inglaterra cortou as taxas de juro, enquanto o ministrou das Finanças britânico anunciou estímulos para tornar a economia mais resiliente face aos potencias danos do coronavírus. O mercado estará agora atento ao Conselho dos Governadores do Banco Central amanhã, que poderá resultar num corte das taxas de juro e na adopção de mais medidas acomodatícias.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo continua em queda. Em Londres, o barril de Brent, referência mundial, perde 3,41%, para 35,95 dólares, enquanto nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate cai 3,38%, para 33,20 dólares.