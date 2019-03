PSI20 acompanha ‘maré verde’ europeia impulsionado pela EDP e EDP Renováveis

O principal índice bolsista português, PSI 20, valorizou 0,05%, para 5.183,61 pontos, no fecho da sessão desta segunda-feira, seguindo a tendência europeia. Como principais responsáveis estiveram a EDP, que subiu 1,21%, para 3,26 euros na véspera de divulgar os seus resultados relativos a 2018, tal como a EDP Renováveis, que cresceu 1,23%, para 8,62 euros.

Em terrenos negativos estiveram a Sonae, com 1,67%, para 0,94 euros e a Galp, que caiu 1,42%, para 14,20 euros, situação que se explica pela petrolífera ter estado “condicionada por um corte de recomendação e contrariou a valorização que se verificava nos preços do petróleo”, refere Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

As principais praças europeias encerraram todas no ‘verde’. Na Alemanha, o DAX subiu 0,72%, no Reino Unido, o FTSE 100 cresceu 0,39%, o francês CAC 40 valorizou 0,66%, o holandês AEX subiu 0,91%. Em Espanha, o IBEX35 ganhou 0,52% e o italiano FTSE MIB cresceu 0,72%.

“O setor da banca esteve animado pela intensificação dos rumores de que os executivos do Commerzbank e do Deutsche Bank estão em conversações para uma eventual fusão”, afirma Ramiro Loureiro.

A cotação do barril de Brent subiu 0,51%, para 66,25 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresceu 0,46%, para 56,53 dólares por barril.

No mercado cambial o euro depreciou 0,03%, para 1,12 dólares.

