PSI20 fecha a desvalorizar 0,28%. BCP lidera perdas

O índice nacional PSI20 fechou esta quinta-feira a desvalorizar 0,28% para 5.287 pontos, com o BCP em destaque pela negativa. A ações da entidade bancária negociaram em contraciclo com a evolução do setor a nível europeu. Na Europa, registou-se uma valorização do setor da banca em torno dos 2,0%, sendo que o BCP terminou a sessão em forte perda de 1,96% para 0.195 euros.

A Galp também contribuiu para o mau desempenho do índice nacional ao perder 1,11% para 13.78 euros, numa sessão em que o preço do petróleo registou uma subida. As ações da Mota-Engil, muito expostas ao ciclos associados ao preço do petróleo, também perderam terreno terminando nos 1.705 euros.

Na Europa, os investidores estiveram atentos sobretudo aos resultados empresariais e os principais índices terminaram a sessão no ‘verde’.

Destaque para o desempenho das ações do Deutsche Bank que ganharam 12,44% com o anúncio de que o Capital Group teria garantido uma participação de 3,10% na instituição bancária.

Relativamente ao preço do petróleo foi observada uma trajetória ascendente. O comité técnico da OPEP recomendou um corte na produção de 600 mil barris por dia para combater os efeitos do coronavírus. Agora caberá aos países membros tomarem a decisão final, sendo de sublinhar que a Rússia se tem mostrado contrária a tal iniciativa.