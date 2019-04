PSI20 negoceia no verde impulsionado pela Jerónimo Martins contrariando maré vermelha europeia

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI 20, negoceia esta sexta-feira em terreno positivo registando uma subida de 0,81% para 5.395,34 pontos, em contraciclo com as bolsas europeias que negoceiam todas no vermelho.

Na bolsa nacional, a Jerónimo Martins valoriza 5,55%, para 14,65 euros. A retalhista apresentou hoje os seus resultados do primeiro trimestre, com os lucros a recuarem 14,5% para 72 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano. As vendas registaram um aumento de 1,1% para 4,2 mil milhões de euros, com a empresa a destacar os “efeitos negativos da proibição de aberturas ao domingo na Polónia e da ausência de Páscoa” no primeiro trimestre.

Já a Ibersol cresce 1.27%, para 8,00 euros.

Entre as perdas, a Pharol é quem mais perde na sessão, desvalorizando 1,59%, para 0,16 euros. A EDP Renováveis desce 0,79%, para 8,81 euros.

Em contraciclo com o PSI 20 estão as cotadas europeias que esta manhã abriram todas a negociar no vermelho. Na Alemanha, o DAX desce 0,08%, no Reino Unido, o FTSE 100 cai 0,32%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,10%, o holandês AEX deprecia 0,38%. Em Espanha, o IBEX35 desce 0,36% e o italiano FTSE MIB cai 0,56%.

A cotação do barril de Brent desce 1,06%, para 73,56 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cai 1,17%, para 64,45 dólares por barril.

No mercado cambial o euro valoriza 0,12%, para 1,11 dólares.