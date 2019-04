PSI20 sobe 0,03% em contraciclo com a maioria das bolsas europeias

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI 20, encerrou a sessão desta segunda-feira com uma subida ligeira de 0,03% para 5.310,95 pontos, em contraciclo com a maioria das bolsas europeias.

Em território nacional, entre as 18 cotadas que integram o PSI 20, onze subiram, seis desceram e uma, a REN, manteve-se inalterada nos 2,55 euros.

A Sonae Capital liderou as subidas das cotadas nacionais, que acumulou ganhos de 2,28% e está agora a negociar nos 0,898 euros. Seguiram-se a Galp (+ 1,45%) e a Ibersol (+1,01%).

Entre as perdas, a Corticeira Amorim foi quem mais perdeu na sessão, desvalorizando 1,93%, para 10,180 euros. A Jerónimo Martins caiu 0,66%, o mesmo que o BCP. O grupo de retalho está a negociar nos 13,56 euros, enquanto o banco se situa nos 0,24 euros por ação.

Na Europa, o índice pan-europeu, Euro Stoxx 50, depois de perder 0,27%, pôs “fim à série de seis consecutivas de ganhos”, frisou o analista de mercados do Millennium bcp, Ramairo Loureiro.

No resto do continente europeu, em Madrid, o IBEX 35 caiu 0,76%, em Frankfurt, o DAX perdeu 0,39%, emParis, O CAC 40 recuou 0,08%, e, em Londres, o FTSE 100 ganhou 0,07%.

O analista revelou que, na semana que marca o arranque da apresentação de resultados das cotadas norte-americanas, “os investidores aguardam por novidades concretas em torno das conversações comerciais”.

Ramiro Loureiro, citando a Bloomberg, disse que “os analistas estão a antecipar uma queda de 3% dos resultados no S&P 500 para o 1ºtrimestre”. No entanto, a mesma publicação sugere que possa haver um efeito catalizador caso as empresas consigam surpreender pela positiva os analistas e investidores.

Do outro lado do Atlântico, nos EUA, a sessão tem sido marcada “pelo flow empresarial, com a Boeing entre os destaques após corte na produção do 737″.

A concorrente europeia, a Airbus, foi quem mais beneficiou, tendo subido 1,74%, para 120,74 euros.

Nos automóveis, “a BMW assumiu que irá registar uma provisão relacionada com uma possível multa da União Europeia. Já a Fiat-Chrysler fechou a liderar o setor com um ganho de 1,9%”, disse Ramiro Loureiro.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a subir. Em Londres, o Brent, a referência para o mercado europeu, está a ganhar 0,68%, para 70,89 dólares. Já o Crude avança 1,41%, para 63,97 dólares.

(atualizada às 17h33)