PSOE e ERC aproximam posições e emitem declaração conjunta

“Existe um conflito político e devemos resolvê-lo politicamente”, diz uma declaração conjunta dos negociadores do PSOE e da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), que voltaram a reunir ontem durante mais de três horas, na tentativa de encontrarem uma plataforma de entendimento com vista à investidura de Pedro Sánchez como primeiro-ministro espanhol.

Com uma nova reunião marcada para 10 de dezembro, este segundo encontro fechou com uma declaração conjunta – ao contrário do que tinha sucedido na semana passada. E, mais importante que isso, dizem os analistas espanhóis, a declaração aborda o tema mais difícil das negociações: a condenação dos independentistas, alguns deles da ERC, a penas de prisão. O assunto é a maior dificuldade que o PSOE enfrenta nesta fase em que tenta convencer a ERC a, pelo menos, abster-se para permitir a investidura de Pedro Sánchez e a formação de um governo.

Segundo aquele documento, PSOE e ERC também encontraram coincidências em relação à necessidade de “recuperação de direitos civis, sociais e do trabalho. O PSOE está comprometido em “dar tempo” à ERC, depois da tensão que envolveu este segundo encontro: os socialistas querem encontrar forma de promover a investidura antes do Natal, mas a ERC prefere não ter pressa e forjar um acordo essencial aos seus interesses.

Os negociadores do PSOE e do ERC concordaram em buscar os “instrumentos necessários” para a resolução do “conflito político” na Catalunha. A insistência de que na Catalunha existe um “conflito político” que deve ser resolvido “politicamente”, com instrumentos que o PSOE e o ERC concordam em procurar, é para os analistas, essencial na redação do comunicado conjunto.

“Nesta segunda reunião, as duas partes reafirmaram que há um conflito político e que devemos resolvê-lo politicamente. E, nesse sentido, avançaram na reflexão para ativar o caminho político”, diz o texto.

“Também nesta segunda reunião, as partes progrediram em questões específicas nas quais se constatou que mantêm uma sensibilidade social partilhada em relação à recuperação de direitos civis, sociais e do trabalho”, diz a declaração.

Até ao fecho da edição, as restantes forças políticas ainda não haviam comentado esta segunda reunião entre a ERC e o PSOE. Hoje mesmo, o rei Filipe VI tem um encontro marcado com a nova presidente do parlamento, Meritxell Batet, para aferir da possibilidade da marcação da investidura.