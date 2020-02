PSP Madeira dá conta de 38 acidentes rodoviários em operação de Carnaval

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira apresentou esta quarta-feira os resultados da operação “Polícia Sempre Presente: Carnaval em Segurança 2020”, onde foram registados 38 acidentes rodoviários, de onde resultaram três feridos graves e 16 ligeiros.

Esta operação foi realizada entre 17 e 25 de fevereiro, durante as festividades de Carnaval, com o objetivo de aumentar o sentimento de segurança dos cidadãos nas áreas comerciais e turísticas, sistemas de transportes públicos e outros locais de grande concentração de pessoas.

Foram detidos 23 indivíduos, dos quais doze por condução com elevada taxa alcoolémia, três por conduzirem sem habilitação legal, dois por tráfico de estupefacientes, um por agressão a agente da autoridade e cinco por cumprimento de mandados de detenção.

Registaram-se 606 autos de contraordenações, dos quais sete foram por condução sob influência do álcool, 59 por condução em excesso de velocidade, dois por falta de seguro de responsabilidade civil, 13 por falta de Inspeção Periódica Obrigatória e 13 por falta de utilização do cinto de segurança, 28 por uso indevido do telemóvel durante a condução. Ainda se contabilizam três contraordanações por alteração às caraterísticas das viaturas e uma por desobediência à ordem de paragem do agente.

A PSP também apreendeu droga no âmbito desta operação: 14 doses de cocaína, duas de haxixe, uma de heroína e 4.075 gramas de liamba.

Nesta operação estiveram envolvidos 486 polícias, de onde resultaram 87 fiscalizações de trânsito e de segurança privada e 3 mil 247 viaturas fiscalizadas.

Foram realizadas ainda dez ações de sensibilização em matéria de artigos pirotécnicos e 227 ações de visibilidade em zonas de concentração de pessoas.