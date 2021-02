PwC assegura o apoio a planos de vacinação na Austrália, Polónia e Canadá

A PwC assegurou já o apoio aos planos de vacinação contra a Covid-19 australiano, canadiano e polaco, conforme informou a consultora, ficando assim responsável pela elaboração ou acompanhamento de partes chave destes processos. Estes países representam uma população combinada de 100 milhões de pessoas e planeiam, no caso da Austrália e do Canadá, ter toda a sua população que deseje ser inoculada já imunizada até ao final deste ano.

No caso australiano, o Departamento de Saúde nacional selecionou a consultora para fornecer os serviços de gestão de projetos associados ao plano de vacinação, ficando esta responsável pela procura, cadeia de abastecimento, logística e gestão de inventários do processo. A vacinação no estado austral tinha o arranque planeado para março, mas foi entretanto antecipado para fevereiro, devido a pressões da oposição e ao aparecimento de novas variantes do coronavírus que causam preocupações com a saúde pública no país.

O Governo de Camberra planeia ter entregues no seu território 100 milhões de doses até ao final do ano, suficiente para vacinar todos os cidadãos que, entre os 25 milhões que compõem a população australiana, desejem ser inoculados.

Na Polónia, a PwC assegurou o desenho do sistema de distribuição do fármaco, de forma a capacitar o governo local das ferramentas para solicitar, gerir e rastrear as doses das vacinas já administradas no país. O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, já disse que espera que o número de cidadãos vacinados atinja os 50% dos 38 milhões de habitantes nos próximos meses.

A 1 de fevereiro, a Polónia reportava 1,23 milhões de doses administradas, o que resulta em 3,25 doses por cada 100 habitantes. Este rácio fica próximo do verificado em Portugal, onde o indicador atingia, no mesmo dia, os 3,32.

Já no Canadá, a consultora está a apoiar a Agência de Saúde Pública do país no desenvolvimento de um plano de logística para a distribuição do fármaco que permita, como adiantou já Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadiano, a vacinação de todos os canadianos que assim o queiram até final de setembro. Conforme explica a PwC, o acompanhamento do processo consistirá em avaliações das diversas regiões do país, o desenvolvimento de cenários de distribuição e recomendações de implementação.