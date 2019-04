Quarto operador de telecomunicações em Angola será conhecido “em breve”

O vencedor do concurso internacional para a entrada no mercado angolano do quarto operador de telecomunicações será anunciado “muito em breve”, anunciou recentemente, em Luanda, o secretário de Estado para as Tecnologias angolano, Mário Augusto da Silva Oliveira.

“Estamos a trabalhar na nova licença, depois de ter sido lançado o concurso internacional. Há um conjunto de etapas que têm de ser cumpridas e estamos a cumpri-las”, disse.

O secretário de Estado, citado pelo “Jornal de Angola”, reafirmou que o anúncio será efectuado “muito em breve” e escusou-se a comprometer-se com uma data, dizendo apenas que será “antes do final do ano.”

Por outro lado, o governante de Angola qualificou a entrada da operadora de telecomunicações britânica Vodafone neste mercado, através da parceria com a Movicel, uma “mais-valia” para o país africano.