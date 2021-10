Quem é Abdulrazak Gurnah? Vencedor do nobel da literatura apanhou a internet de surpresa

Abdulrazak Gurnah venceu o Nobel da Literatura ao dia de ontem, mas mesmo entre os nomeados era o desconhecido e sem hipóteses de adicionar o prémio ao seu reportório. No entanto, apenas um tweet previu que o romancista tanzaniano fosse sair o grande vencedor do galardão em 2021.

Evelyn Córdova Villanueva, uma economista venezuelana, foi a visionária do Nobel da Literatura de 2021, tendo previsto que Gurnah fosse um dos candidatos num tweet que data de 2013. Ao “El País”, Villanueva explica que o único livro que podia pagar depois de chegar ao Chile foi “Junto ao Mar” do escritor tanzaniano.

Após a leitura do livro, que tinha sido publicado por uma editora independente espanhola, a economista venezuelana expôs a sua opinião no Twitter, elaborando que o romancista fosse “um dia” candidato ao Nobel, tendo partilhado todos os anos a sua visão até que o desejo se tornou realidade na quinta-feira, 8 de outubro.

Profetizo que Abdulrazak Gurnah será candidateado al Nobel de Literatura. — Eve (@hijadeFortuna) February 2, 2013

“Quero ver quem é o primeiro a dizer que já leu Abdulrazak Gurnah”, escreveu no Twitter um utilizador da plataforma depois do mundo – menos Evelyn Villanueva – ter sido apanhado de surpresa quando o novo Nobel da Literatura foi anunciado. De facto, a obra do romancista não se encontra nos grandes circuitos literários nem foi destacado pela imprensa.

Até para a Wikipédia (uma extensa base de dados) o escritor era (praticamente) desconhecido. É verdade que pouco antes do anúncio, a página apresentava artigos sobre Gurnah em sete línguas: inglês, alemão, esperanto, russo, polaco, sueco e suaíli. Mas a maioria dos textos continha apenas um parágrafo, de acordo com o utilizador do Twitter @guerraypaz. No entanto, 40 minutos após o prémio, o número de línguas usadas na Wikipédia já tinha mais do que duplicado, tendo cerca de 20 já inscritas.

De acordo com o “El País”, nem o Google ajudava a que Abdulrazak Gurnah ganhasse o prémio. Apesar de sugestões de preenchimento automático, o motor de busca não tinha conhecimento suficiente para sugerir o nome do escritor, tendo o utilizador de escrever o nome completo ou optar por escrever Nobel da Literatura 2021.

Agora, o nome de Gurnah surge assim que se pesquisa o nome Adbul, encontrando-se no top cinco das pesquisas pelo nome.

Parece que @hijadeFortuna es la única persona en Twitter que hoy puede decir que siempre fue muy partidaria de Abdulrazak Gurnah pic.twitter.com/RWHIDkeJAA — Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) October 7, 2021

Até à sua reforma, Gurnah desempenhou funções como professor de Literatura inglesa e pós-colonial na Universidade de Kent, no Reino Unido. “Pensei que era uma piada”, revelou Abdulrazak Gurnah, quando lhe pediram para comentar quando a Academia Sueca o contactou.

O escritor e romancista tanzaniano nasceu em Zanzibar, mas entregou no Reino Unido como refugiado na década de 1960 durante a Revolução de Zanzibar. Entre os seus romances mais conhecidos “Paradise” (1994) e “Junto ao Mar”, sendo este último o único editado em Portugal.

Antes do anúncio do vencedor, a escritora francesa Annie Ernaux era a preferida nas casas de apostas para ganhar o prémio, empatada com o queniano Ngũgĩ wa Thiong’o.