Quem são os ‘Chief Information Officer’ do ano?

A CIONET Portugal anunciou recentemente os vencedores do «CIO of the Year 2019». Os prémios reconhecem “o sucesso dos Chief Information Officers que têm vindo a aumentar a competitividade da sua organização por meio de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)”. Os vencedores deste ano foram:

Financial Services : Manuel Bento, Euronext Technologies

: Manuel Bento, Euronext Technologies Government : Luis Engrossa, ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos

: Luis Engrossa, ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos Corporate : Miguel Teixeira, Renault Cacia

: Miguel Teixeira, Renault Cacia Young Digital Leader: José Miguel Espregueira, Desfo Holding

Os critérios de seleção incluíram uma avaliação do alinhamento da estratégia de TI dos CIO às necessidades de negócio; o sucesso na implantação das estratégias de TI e gestão das respectivas equipas, entre outros.

Os vencedores foram escolhidos com base no seu próprio desempenho e nas realizações da sua equipa. Entre os nomeados estiveram Adriano Serrano, da Navigator; Gonçalo Vilhena, da Randstad; Frederico Lopes, da Águas de Portugal; e Wilson Lucas, do Instituto de Informática I.P.

Este ano o evento também contou um breve keynote sobre chatbots e o seu potencial, bem como com uma breve palestra de Shane Curran, empresário irlandês e vencedor da 53ª edição da BT Young Scientist and Technology Exhibition (2017).