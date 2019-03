São porventura os dois jogadores portugueses em maior destaque no campeonato nacional. Bruno Fernandes, médio do Sporting Clube de Portugal, e João Félix, avançado do Sport Lisboa e Benfica, têm feito as delícias dos adeptos de ‘leões’ e ‘águias’ e poderão a curto prazo, vir a encher os cofres dos dois clubes lisboetas.

Aos 24 anos, Bruno Fernandes está a fazer a sua melhor época de sempre, com 22 golos marcados (metade deles para o campeonato), sendo o melhor marcador do Sporting, tendo já igualado o registo de António Oliveira, como o médio com mais remates certeiros numa só temporada. Outra curiosidade é o facto do ‘camisola 8’ dos ‘leões’ ter inclusivamente vantagem sobre Cristiano Ronaldo (21 golos).

