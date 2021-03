Quer baixar a fatura da luz ou gás? Veja como poupar neste comparador

A plataforma ComparaJá.pt acaba de alargar a sua atividade à comparação de tarifários de eletricidade e gás natural com o objetivo de ajudar 100 mil famílias a baixar a sua fatura de energia a cada ano.

O comparador gratuito, que agrega as mais de 450 ofertas dos mais de 20 fornecedores do mercado liberalizado, permite fazer upload de faturas de forma a determinar a poupança exata de cada consumidor com a mudança para a solução mais competitiva, tendo para tal em conta os consumos reais de cada agregado.

A pensar nos consumidores com preocupações ecológicas, a nova ferramenta inclui ainda a funcionalidade de filtrar os tarifários de Energia Verde.

Comparação de mais de 450 ofertas dos mais de 20 fornecedores do mercado

O comparador gratuito de Energia do ComparaJá.pt agrega as 457 ofertas de eletricidade, gás natural e dual (Luz e Gás) dos 23 fornecedores do mercado liberalizado. Abrange apenas o segmento doméstico, excluindo comercializadores de último recurso.

Com uma interface simples e intuitiva, permite personalizar as simulações de acordo com o perfil e necessidades de cada consumidor – desde a composição do agregado familiar, o tempo normal de ocupação da habitação, se o utilizador prefere tarifa simples ou bi-horária, a sua necessidade de potência contratada na eletricidade e o escalão de consumo no gás natural.

Inclui ainda a hipótese de simular ofertas de acordo com as opções de adesão ao débito direto e/ou fatura eletrónica.

No simulador é também possível verificar todos os custos de cada oferta, desde o preço por kWh até ao termo fixo, passando pelos diferentes impostos aplicáveis, tendo o utilizador a possibilidade de perceber quer o valor mensal quer o valor anual estimado para o seu perfil de consumo.

Análise digital de faturas e filtro de tarifários de Energia Verde

A nova ferramenta do ComparaJá.pt permite fazer upload de faturas de forma a determinar a poupança exata de cada consumidor com a mudança para a oferta mais competitiva do mercado, tendo para tal em conta os consumos reais de cada agregado.

Após a recepção da fatura, o ComparaJá.pt faz um estudo personalizado aos consumos do utilizador e, a partir dos mesmos, apresenta uma correspondência com o melhor tarifário para esse perfil, recebendo o consumidor os resultados da análise nas 24 horas úteis seguintes.

A pensar nos utilizadores com preocupações ecológicas, o comparador inclui a funcionalidade de filtrar os tarifários de Energia Verde, isto é, ofertas em que a eletricidade produzida tem por base fontes 100% renováveis – seja eólica, solar, hídrica, entre outras -, garantindo impactos ambientais mais reduzidos.

Baixar a fatura da energia de 100 mil famílias a cada ano

“Atualmente, aproximadamente 50.000 consumidores residenciais mudam de comercializador a cada mês. Com a entrada no mercado da comparação de energia, o ComparaJá.pt pretende contribuir para um aumento de 10% nesta tendência nos próximos 12 a 24 meses”, avança Miguel Ramalhosa, porta-voz do ComparaJá.pt

Este responsável explica que “Desse total potencial, queremos conquistar 15% do número de mudanças, o que no final de 2022 deverá significar que teremos mensalmente 8.250 utilizadores a contratualizar novos serviços de energia através da nossa plataforma. Desta forma, a partir de 2023 acreditamos que iremos conseguir ajudar, a cada ano, sensivelmente 100.000 pessoas a baixar a sua fatura da eletricidade e/ou gás natural”.