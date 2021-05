Depois de um primeiro momento, logo a seguir à tomada de posse, que o presidente norte-americano, o democrata Joe Biden, parecia estar a seguir um caminho de convergência com a oposição republicana, tudo isso parece agora ter ficado para trás: tendo em vista as eleições intercalares do próximo ano, os republicanos estão cada vez mais radicalizados à direita.

As intenções de Biden pareciam ser as melhores, segundo os analistas: o país estava profundamente dividido depois de umas eleições que partiram duplamente os Estados Unidos a meio (em resultados, mas também nessa espécie de “ame-o ou deixe-o” protagonizado pelo candidato Donald Trump, com o epicentro no assalto dos seus apoiantes ao Capitólio – precisava de reencontrar uma posição fortalecida junto dos parceiros internacionais, e até mesmo o grande tema internacional de então, a China, tendia mais a fazer convergir que a afastar democratas e republicanos.

