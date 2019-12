Rainha de Inglaterra volta a contratar. Salário atinge os oito mil euros mensais

A Rainha de Inglaterra, Isabel II, volta ao mercado de trabalho para contratar profissionais competentes para assegurar serviços à família real britânica.

Em maio, o Palácio de Buckingham decidiu colocar um anúncio na plataforma LinkedIn, onde procurava um especialista em comunicação digital para supervisionar as redes sociais, criar conteúdos para o site da realeza britânica e escrever artigos.

Agora, nem um ano depois, o Palácio britânico volta a publicar um anúncio mas desta vez para contratar um diretor de viagens reais. O anúncio para ‘Diretor of Royal Travel’, ou diretor de viagens reais, foi publicado há uma semana e conta com mais de 200 candidaturas para a posição.

Apesar do local de trabalho ser em Londres, são exigidas algumas viagens ao exterior para analisar se as condições da monarca britânica estão asseguradas. Assim sendo, o diretor de viagens tem de assegurar a compra de “serviços de viagem seguros, eficientes, económicos e adequados” para os deveres dos membros da família real, sustenta o anúncio.

Para isso, o futuro diretor de viagens deve ter a capacidade de organizar viagens aéreas e de comboio, além de saber supervisionar as operações dos helicópteros da rainha Isabel II. O diretor terá de entrar em contacto com as autoridade relevantes, de forma a “fornecer conselhos e recomendações sobre as viagens, tendo em conta as questões de segurança, proteção e meio ambiente”.

Para tratar destas viagens, o diretor pode contar com um salário anual na ordem das 85 mil libras (100 mil euros), o que implica trabalhar durante 37,5 horas semanais, o que fazendo as contas significa trabalhar 7,5 horas por dia. Ainda assim, além do salário superior a oito mil euros por mês, o candidato precisa de ter experiência em gestão financeira e operações de viagens, com especial foco em segurança.

Com o cargo em horário full-time, o Palácio britânica quer ainda que o candidato apresente capacidade de liderança, de negociação, resolução de conflitos e boa comunicação.

As candidaturas encerram no próximo dia 20 de dezembro, mas até lá pode candidatar-se através do LinkedIn ou do site oficial monárquico.