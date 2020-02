Raspadinha está a aumentar casos de jogo patológico

A raspadinha – na qual, em média, cada português gasta 160 euros por ano – está a aumentar o número de casos de jogo patológico que chegam aos consultórios médicos, escreve o jornal “Público” na edição desta sexta-feira.

O jogo patológico é um comportamento persistente que acontece quando a pessoa não consegue parar de jogar apesar das perdas. Há uma distorção cognitiva que as leva “acreditar que a probabilidade de ganhar é muito superior à real” e que “dominam melhor do que os outros os detalhes do jogo”, esclareceu o psiquiatra Pedro Morgado.

O especialista que dá consultas no Hospital de Braga alerta, num artigo publicado hoje na revista científica “The Psychiatry” que esta lotaria instantânea tem “potencial para incentivar o jogo excessivo”. “Nos jogos de casino, a própria pessoa pode pedir a autoexclusão, na raspadinha isso não é possível”, refere.

Em 2018, as vendas da raspadinha em Portugal ascenderam a 1594 milhões de euros. “É um número muito superior ao registado nos países vizinhos, nomeadamente em Espanha, onde o montante é de 14 euros por pessoa em cada ano, em média”, refere ao diário o mesmo investigador.