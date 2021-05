Reabertura da economia empurra Wall Street para terreno positivo

Os principais índices em Nova Iorque encerraram o dia em terreno positivo, apoiados pela reabertura da economia norte-americana que começa a ganhar forma numa altura em que metade da população dos Estados Unidos já recebeu pelo menos uma dose da vacina. O otimismo sobre a recuperação da economia saiu hoje reforçado depois de a média diária de casos de Covid-19 nos EUA ter caído para menos de 25 mil.

O S&P 500 ganha 0,19% para os 4.196,21 pontos. O tecnológico Nasdaq encerra a subir 0,59% para 13.738,00 pontos. O índice industrial Dow Jones também fecha o dia em terreno positivo, a valorizar 0,03% para 34.323,05 pontos.

O mercado de criptomoedas esteve em destaque durante toda a sessão, com a Bitcoin em recuperação a valorizar 3,20%. Riot Blockchain e a Marathon Patent Group foram outros dos destaques e terminam o dia a avançar 11,67% e 9,79% respetivamente.

Nas empresas, destaque para a AMC e a Gamestop que voltaram a captar as atenções dos investidores de retalho. A Gamestop encerra a sessão desta quarta-feira com as ações a valorizarem 15,70%, e a AMC a aumentar 3,61%. De acordo com a Reuters, estima-se que os investidores que estavam posicionados curtos nas “meme stocks” como a GameStop e a AMC Entertainment tenham perdido cerca de 754 milhões de dólares durante a sessão de ontem.

“Embora ambas as empresas estejam extremamente sobrevalorizadas após os enormes ganhos registados no início de 2021, a recuperação atual parece ser apenas especulativa. No entanto, tanto a AMC como a GameStop ainda permanecem abaixo dos seus máximos anteriores”, comenta o analista de mercados, Henrique Tomé.

O preço do barril de petróleo está a subir nos dois lados do Atlântico. Em Nova Iorque, o WTI aumenta 0,14% para os 66,16 dólares por barril, enquanto o Brent está a valorizar 0,26% para os 68,67 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,44% face ao dólar norte-americano para os 1,2197 dólares. A libra esterlina também deprecia 0,19% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,4123 dólares.