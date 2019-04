Reabilitação urbana movimenta 88 milhões de euros na Madeira

A Madeira conta com 27 intenções de investimento na área da reabilitação urbana, geradoras de 88 milhões de euros, enquanto que no panorama nacional já se registaram 300 candidaturas que movimentaram 800 milhões de euros, disse Abel Mascaranhas, presidente da comissão directiva da estrutura de gestão – IFFRU 2020, durante o Fórum Económico do Funchal, organizado pelo Jornal Económico/Económico Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal, que se está a realizar no Teatro Municipal do Funchal.

Durante a mesa redonda ‘Reabilitar para Crescer’, Abel Mascarenhas, citou um estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE), que identificou no país 1 milhão de edifícios a necessitar de reabilitação e 4270 edificios por revitalizar na Madeira.

“O IFFRU fazia falta e a mudança que precisa de ser feita está a ser feita”, explicou. “Vamos atingir os 20 milhões de euros em abril, na Madeira” disse Abel Mascarenhas, acrescentando que a eficiência energética é um pilar fundamental nesta área.

“Melhores incentivos são sempre bem-vindos”, explicou o presidente do IFFRU, que salientou ser “muito importante existir abrangência e não existir restrições” neste programa.

“O tempo de licenciamento é crítico”, sublinhou Abel Mascarenhas, referindo ainda o bom trabalho que o Funchal tem feito nesta área.