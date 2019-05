Receitas do Grupo Deutsche Post DHL crescem 4,1% para 15,4 mil milhões

A receita total do Grupo Deutsche Post DHL, líder mundial em serviços de correio e logística, aumentou 4,1% para 15,4 mil milhões de euros, entre janeiro e março face ao período homólogo do ano anterior. O lucro operacional (EBIT) aumentou 28,1%, para 1,2 mil milhões de euros.

O aumento do resultado operacional conduziu a uma melhoria do lucro líquido no primeiro trimestre de 2019. Neste período, o Grupo Deutsche Post DHL gerou um lucro líquido de 746 milhões de euros, em 2018 foi de 600 milhões de euros. O lucro líquido básico por ação aumentou 0,60 euros (melhor que em 2018 que foi de 0,49 euros).

“O primeiro trimestre correu como esperávamos. Conseguimos um crescimento em todas as divisões. Isso demonstra que estamos muito bem posicionados em mercados atrativos e que os nossos fatores fundamentais de crescimento estão intactos”, disse o CEO da empresa alemã que atua na mesma área dos CTT – Correios de Portugal.

“O comércio eletrónico continua a crescer a nível mundial e, apesar de se ter perdido algum ímpeto, o comércio global ainda está a aumentar, exatamente como esperávamos para 2019. Estamos, portanto, no bom caminho para atingir a nossa meta de gerar mais de 5 mil milhões de euros em EBIT no próximo ano”, comenta Frank Appel, CEO do Grupo Deutsche Post DHL.

O Grupo Deutsche Post DHL mantém a projeção de aumento do resultado operacional entre 3,9 e 4,3 mil milhões de euros em 2019.

O Grupo espera que as melhorias estruturais e operacionais em todas as divisões do Grupo contribuam para este aumento.