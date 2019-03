Receitas dos casinos de Macau sobem 4% em fevereiro

Os casinos de Macau fecharam o mês de fevereiro com receitas de 25.370 milhões de patacas (2.756 milhões de euros), mais 4,4% do que no mesmo mês do ano passado, foi esta sexta-feira anunciado.

Em fevereiro de 2018, as receitas dos casinos tinham sido de 24.942 milhões de patacas (2.709 milhões de patacas), de acordo com os dados publicados na página online da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Em relação ao mês passado, as receitas dos casinos registaram em fevereiro deste ano registaram um aumento de 428 milhões de patacas.

As receitas brutas acumuladas nos dois primeiros meses do ano totalizaram 50.560 milhões de patacas, uma diminuição de 0,5% em relação a igual período de 2018, indicaram os dados oficiais.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias: Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy, Venetian, Melco Resorts, Wynn e MGM.

Em 2018, as receitas dos casinos cresceram 14%, para 302,846 mil milhões de patacas (32,796 mil milhões de euros).