Rede móvel da Vodafone regista melhor desempenho na região Centro, aponta Anacom

A Vodafone Portugal é o operador de telecomunicações cuja rede móvel regista melhor desempenho na região Centro do país, de acordo com um estudo da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) divulgado esta quarta-feira. Este é o quinto estudo que a Anacom promove sobre as redes móveis nas regiões do país.

Na região Centro, “os sistemas de comunicações móveis dos operadores analisados apresentam, em média, boa cobertura rádio GSM [vulgo 2G] e adequada cobertura rádio UMTS [3G] e LTE [4G], embora se observem desempenhos diferenciados entre as tipologias de áreas urbanas, com piores desempenhos nas áreas predominantemente rurais”. Ainda assim, a Anacom indica que é a Vodafone Portugal que “melhor desempenho na maioria dos indicadores analisados”, menos no 2G. Já a Meo e a NOS “apresentam piores desempenhos no 3G e 4G, naquela região.

“O serviço de voz apresenta bom desempenho global”. Mas o regulador sectorial destaca a NOS pela “fraca capacidade de estabelecimento de chamadas”, bem como pela “degradação significativa do desempenho deste serviço nas áreas predominantemente rurais, nomeadamente no que toca às capacidades de estabelecimento e de retenção de chamadas”.

Nos serviços de dados, em transferência de ficheiros, o regulador aponta um “bom desempenho global”. Contudo, as “capacidades de estabelecimento e de retenção de sessões de transferência de ficheiros e a velocidade de transferência de dados, em download e em upload, apresentam uma acentuada degradação nas áreas predominantemente rurais”. Na região Centro, nesta tipologia de serviços, “a NOS, em download e upload, e a MEO, apenas em upload, registam as piores velocidades de transferência de dados”.

“Os serviços de navegação na Internet e YouTube video streaming, e também a latência de transmissão de dados, apresentam desempenhos inferiores, face à transferência de ficheiros, observando se também algumas diferenças entre os operadores e, de forma mais acentuada, entre as tipologias de áreas urbanas. De uma forma geral, registam-se piores desempenhos nas áreas predominantemente rurais”, lê-se.

A análise da Anacom incidiu sobre “993 chamadas de voz, 6630 sessões de dados e 591 871 medições de sinal rádio, correspondendo a aproximadamente 331 chamadas de voz, 368 sessões de dados e 65 763 medições de sinal rádio, por indicador e operador”. O estudo abrangeu 100 municípios e mais de dois milhões de pessoas.

Este foi o quinto estudo sobre a qualidade das redes móveis nas regiões de Portugal. Os quatro primeiros estudos, publicados em janeiro, maio, agosto e dezembro de 2020, eram relativos às regiões do Alentejo, do Norte, da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve. A Meo foi considerada a melhor prestadora de serviços no Algarve. Já a Vodafone registou os melhores desempenhos no Alentejo e na Grande Lisboa.