Redução do IVA da Restauração gera mais emprego e aumento na remuneração

A redução da taxa do IVA no setor do alojamento, restauração e similares gerou um aumento do emprego, da remuneração dos trabalhadores e nas contribuições para a Segurança Social no segundo semestre de 2017, de acordo com o relatório final divulgado esta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

“No 2.º semestre de 2017, o emprego no setor da restauração aumentou 9,9% em termos homólogos (+21,6 mil empregos), alcançando as 240,2 mil pessoas e superando o crescimento global do emprego (+5,1%), com base na informação das declarações de remuneração à segurança social (DRSS). Ao mesmo tempo e tendo por base a mesma fonte de informação, as remunerações dos trabalhadores do setor registaram um aumento nominal de 4,4%, também superior ao crescimento de 1,8% observado para o conjunto dos salários”, pode ler-se no relatório.

No que concerne às contribuições para a Segurança Social originárias no setor, estas “geraram uma receita de 289,5 milhões de euros no 2.º semestre de 2017, com um acréscimo de 14,1% face a igual período de 2016, no correspondente a mais 35,8 milhões de euros, e que compara com um crescimento global de 7,5% da receita contributiva neste período”.