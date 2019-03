Reduzir a fatura da eletricidade, reduzindo a fatura ambiental para todos

O aumento dos custos com combustíveis fósseis, a volatilidade dos preços da energia e a insegurança no abastecimento, aliada a fatores reputacionais de práticas empresariais pouco sustentáveis do ponto de vista ambiental, tornam urgente uma mudança no paradigma das empresas a nível mundial.

O objetivo é antigo mas hoje estamos mais perto de o atingir: maximizar, a nível global, a utilização de fontes de energia 100% renováveis. Através de Power Purchase Agreements (“PPA”), empresas em todo o mundo têm garantido os seus compromissos com o ambiente, a um custo inferior, adquirindo a maioria da energia consumida a fontes 100% renováveis.

O que é um PPA?

Consiste num acordo entre uma empresa e um agente ou produtor de energia renovável, por um determinado período de tempo (longo prazo), a um preço fixado. O objetivo é simples: as empresas conseguem reduzir a sua pegada ecológica e, simultaneamente, garantir estabilidade do fornecimento energético, do preço da energia e poupanças significativas a longo prazo.

Para os produtores de energia, as vantagens são também claras: garantir proveitos fixos nos próximos anos e reduzir a incerteza do negócio. Esta combinação permite o acesso a financiamento estruturado que suporta o aparecimento de novos projetos geradores de energia renovável.

Esta solução é, sem dúvida, win-win para empresas e produtores de energias renováveis.

Na Europa o investimento das produtoras tem atingido máximos: empresas europeias já assinaram 5GW de PPAs (sobretudo de energia eólica), sendo os pioneiros a Noruega, Suécia, Alemanha, Espanha e Polónia. Em 2019 também Itália assinou o primeiro PPA para aquisição de 300MW.

Em Portugal, 2018 foi marcado pelos primeiros passos nesta matéria: a Axpo Iberia assinou um acordo a 10 anos para ser o agente comercializador da central renovável de Évora onde instalará uma central fotovoltaica de 28,8MW. Também a EDP celebrou no final do ano um acordo a 18 anos com a Sakthi para fornecimento de energia elétrica através de um PPA, com poupanças estimadas de 20%.

Por toda a Europa, a EY está a apoiar as maiores empresas na otimização do mix energético, recorrendo a uma solução de PPAs. Em Portugal, estamos a trabalhar com várias empresas para as apoiar no diagnóstico da situação atual, no desenho e implementação de um PPA à medida das necessidades identificadas. Acreditamos que 2019 vai ser o ano de mudança de paradigma e de maior consciencialização da importância da temática e das vantagens desta solução.