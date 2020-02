Reestruturação do Novo Banco: António Ramalho reitera “total disponibilidade” para prestar declarações ao Parlamento

Já está na posse do presidente e do vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, respetivamente, Filipe Neto Brandão do PS e Alberto Fonseca do PSD, a carta que o presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, enviou a esta comissão e na qual se disponibilizou a ir prestar esclarecimentos aos deputados sobre o processo de reestruturação do banco.

A carta, com quatro parágrafos, foi recebida pelo Parlamento durante a audição do presidente do Fundo de Resolução, Luís Máximo dos Santos, na Comissão de Orçamento e Finanças, que se realizou esta quarta-feira de manhã, tal como foi comunicado por Filipe Neto Brandão.

O Jornal Económico teve acesso à carta assinada por António Ramalho, datada de 24 de fevereiro de 2020 e dirigida a Filipe Neto Brandão.

Na carta, o CEO do Novo Banco informa que a instituição financeira vai “proceder à normal divulgação das suas contas anuais não auditadas” esta sexta-feira (relativas ao exercício de 2019).

António Ramalho salienta que “o presente (2019) exercício representa um marco importante no processo de reestruturação encetado em 2017, dado ser o fim de um período em que o Novo Banco tinha de cumprir um conjunto alargado de compromissos que constam do acordo assinado entre o Estado Português e a União Europeia, por altura da sua operação de venda, o que dá a essa divulgação uma relevância especial”.

O CEO da instituição financeira vem assim “renovar” a “total disponibilidade para dar conta da evolução do processo de reestruturação do Novo Bano atualizado a 2019”, reiterando o compromisso que tinha feito na audição parlamentar de 21 de março de 2019.

Luís Máximo dos Santos revelou hoje que o valor estimado para nova injeção de capital no Novo Banco deverá ascender a 1.037 milhões de euros.