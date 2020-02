Refúgio em tempo de coronavírus: preço do ouro atinge máximos de sete anos

O preço do ouro subiu esta segunda-feira para maxímos de sete anos, com os investidores a procurar portos-seguros num ambiente de nervosismo devido ao espalhar do coronavírus fora da China.

O preço de uma onça de ouro, para entrega em abril, sobe 2,12% para 1.683 dólares, um nível tocado pela última vez em fevereiro de 2013.

“Enquanto o ouro continua a subir exponencialmente, o petróleo bruto abre a sessão com um gap negativo de 3%, em resultado do reacender das preocupações com a quebra na procura por parte das empresas de transporte”, referiu André Neto Pires, analista e account manager da XTB.

As bolsas europeias arrancaram a semana em terreno negativo, com vários dos principais índices a tombarem mais de 3%, com a bolsa de Milão a afundar 4,23% Com 132 casos e quatro mortes, a Itália é o país da Europa com mais casos de infeção pela nova estirpe de coronavírus e o quarto a nível global.