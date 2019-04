Região Demarcada dos Vinhos de Lisboa quer ser a mais rentável em 2050

A Região Demarcada dos Vinhos de Lisboa pretende ser a mais rentável do País em 2050, anuncia um comunicado de Francisco Toscano Rico, presidente da CVR Lisboa.

O primeiro passo para atingir essa meta “foi dado com o anúncio da contratualização com a CA Seguros – Crédito Agrícola, de uma apólice coletiva para a vinha que cobre os riscos associados aos fenómenos climáticos adversos, incluindo a queima de cachos – escaldão”, diz o comunicado

A Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVR Lisboa) quer assim mitigar os efeitos as alterações climáticas, promover a sustentabilidade e disponibilizar aos vitivinicultores os instrumentos necessários para a gestão de riscos, pois o escaldão do verão de 2018 está ainda bem presente na memória de todos.

“Houve viticultores que tiveram perdas totais em agosto passado e tínhamos de encontrar um mecanismo de defesa e proteção de investimentos e rendimentos dos viticultores”, afirma Francisco Toscano Rico, presidente da CVR Lisboa.

A região “atravessa um momento virtuoso de grande investimento nas vinhas e com grande notoriedade e reconhecimento internacional, com as vendas a crescer cerca de 20% face ao ano anterior, tanto na exportação como no mercado nacional”, refere a CVR Lisboa.

“Estamos a trabalhar para a melhoria da competitividade da região e este é o primeiro passo para que, em 2050, a viticultura da região seja a mais rentável em Portugal”, reforça o líder da CVR Lisboa.

A Comissão diz “ter consciência que os fenómenos climáticos extremos serão cada vez mais frequentes e que o território nacional está no epicentro desta problemática e, como tal, está a preparar a adesão ao Porto Protocol – Climate Change Leadership, sinónimo do seu empenho no propósito da sustentabilidade”.

A Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVR Lisboa) é a entidade responsável pela promoção e certificação dos vinhos Regionais Lisboa e dos DOC´s Alenquer, Arruda, Bucelas, Carcavelos (Vinhos Generosos), Colares, Encostas d’Aire, Lourinhã (Aguardentes), Óbidos e Torres Vedras.

Os Vinhos de Lisboa são exportados para mais de 50 países sendo a Região em Portugal que exporta a maior percentagem dos vinhos (tranquilos) que certifica. Os seus principais mercados são a Europa e nesta especialmente a Escandinávia, na América do Norte os EUA e o Canadá, o Brasil, Angola, China e Japão, Austrália, entre outros.