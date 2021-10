Rei da Jordânia e Presidente sírio falam de relações bilaterais

“O rei Abdullah II recebeu hoje uma chamada telefónica do presidente Assad”, indica um comunicado do palácio. Os dois conversaram sobre “as relações entre os dois países irmãos e de meios para as reforçar”, refere o texto citado pela AFP.

O monarca garantiu a Assad “o apoio da Jordânia nos esforços para preservar a soberania, a estabilidade e a unidade territorial da Síria”, de acordo com o texto.

A Jordânia é um dos poucos países árabes que manteve relações com a Síria desde o início da guerra no país, em 2011. Em 10 anos, o conflito fez perto de meio milhão de mortos e levou milhões de pessoas ao exílio.

Após ter vacilado durante algum tempo, o regime de Bashar al-Assad retomou o controlo da maioria do território sírio, com o apoio dos aliados russos.

“Parece que a Jordânia está na vanguarda dos países que querem relançar as suas relações com Damasco”, disse à AFP um analista político em Damasco, em declarações sob anonimato, destacando que esta chamada representa “um novo capítulo” nas relações entre os dois países.

A Jordânia acolhe cerca de 650.000 refugiados sírios, que estão registados no Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, mas Amã afirma que recebeu cerca de 1,3 milhões de deslocados.