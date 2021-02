Reino Unido alivia restrições faseadamente devido a variante sul-africana

O Reino Unido vai aliviar as restrições do confinamento impostas pela Covid-19 de forma faseada, após ter verificado uma redução de casos da variante sul-africana. A decisão foi comunicada ao país pelo secretário de Estado da Saúde, Matthew Hancock este domingo, 21 de fevereiro, segundo a agência “Reuters”.

O Reino Unido tem atualmente mais de 120 mil mortes por coronavírus, sendo o quinto maior a nível mundial, mas o esforço para garantir o fornecimento em massa de vacinas revelou que um em cada três adultos já tomou a primeira injeção e as taxas de mortalidade diárias começaram a cair.

Matthe Hancock disse que no total o Reino Unido registou cerca de 300 casos da variante sul-africana, mas que a maioria são casos que surgiram há mais de um mês. “Os dados mais recentes mostram que há cerca de uma dúzia de novos casos, um número muito, muito menor”, referiu.

Apesar das melhorias nos resultados, Hancock e o epidemiologista John Edmunds salientam que as restrições devem ser atenuadas em etapas, para verificar o impacto do aumento da movimentação de pessoas sobre o vírus.

Já este domingo o primeiro-minitro, Boris Johnson, revelou que o objetivo do governo passa por administrar a primeira dose da vacina contra o coronavírus a todos os adultos do Reino Unido antes do final de julho.

“Ter atingido 15 milhões de vacinações (semana passada) foi um marco significativo, mas não vamos desistir, quero ver uma implantação cada vez mais rápida nas próximas semanas”, disse o chefe de governo em comunicado divulgado pelo seu gabinete oficial e reproduzido pela agência EFE.