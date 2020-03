Reino Unido lança estímulos de 34 mil milhões de euros por causa do Covid-19

O Reino Unido anunciou esta quarta-feira um pacote de estímulos de 30 mil milhões de libras (cerca de 34,33 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), para tornar a economia britânica resiliente face a um eventual choque económico causado pelo novo coronavírus.

Segundo a “Bloomberg”, o ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou o pacote de estímulos fiscais frente aos deputados do Parlamento britânico, durante a sua intervenção no âmbito da discussão sobre o Orçamento do Estado.

Rishi Sunak sinalizou três pontos. O Sistema Nacional de Saúde local (denominado de National Health Service) terá “tudo o que precisar, a qualquer custo”, com um fundo de emergência de cinco mil milhões de libras para os serviços públicos. Os particulares que estão em dificuldade económica e que terão de enfrentar o novo coronavírus e que deverão ficar isolados terão direito a baixa por doença. Para a atividade económica, está previsto que dois milhões de empresas com menos de 250 empregados possam reaver o dinheiro gasto nas baixas por doença dos trabalhadores.

O ministro das Finanças salientou que está em coordenação e comunicação com o Banco de Inglaterra, que hoje cortou as taxas de juro para 0,25%.