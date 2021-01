Reino Unido oferece bilhete de avião e 2.200 euros para cidadãos europeus que deixem o país

O Reino Unido está a oferecer aos cidadãos da União Europeia que residem no território incentivos para deixarem o país antes do prazo para solicitar a regularização de residência após a confirmação do Brexit, de acordo com o “The Guardian”.

O executivo de Boris Johnson oferece bilhetes de avião e uma compensação até 2.200 euros para quem decidir abandonar o país. O Reino Unido decidiu incluir membros da comunidade europeia no Plano de Regresso Voluntário (PRV), que se destinava essencialmente a migrantes não pertencentes à UE que estavam em situação irregular.

Atualmente, foram incluídos dois novos cenários, para os casos das pessoas que têm asilo mas decidem sair e as que se encontram em processo de asilo e decidem também regressar ao país de origem, de acordo com as condições estabelecidas no programa do governo britânico.

Uma das incógnitas que envolveu o Brexit era a situação dos cidadãos europeus que residiam e trabalhavam no país. O Reino Unido fixou o prazo até 30 de junho para solicitar a situação de residência no chamado European Union Settlement Plan (UESS).

No acordo assinado na tarde da última véspera de Natal, a União Europeia e o Reino Unido acordaram em acabar com a livre circulação de pessoas entre os dois territórios. Embora os vistos não sejam necessários, o direito de viver e trabalhar dos europeus no Reino Unido foi restringido (e vice-versa), portanto, o gabinete de Boris Johnson estabeleceu um plano concreto para estruturar as solicitações dos membros da comunidade que desejam continuar em território britânico.

A decisão, no entanto, é vista por alguns setores como uma forma de tentar evitar que membros da comunidade permaneçam no Reino Unido num contexto de obstáculos às solicitações dos cidadãos que desejam permanecer no país.