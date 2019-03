Relações familiares no Governo já chegaram à imprensa de Espanha: “Endogamia política em Portugal não é nova”

As relações familiares no Governo de António Costa já chegaram à imprensa de Espanha. O jornal diário El País, um dos mais lidos do país vizinho, dedicou um artigo a esta questão: “Oposição e parceiros parlamentares contestam os laços familiares do Governo português”.

“A endogamia política em Portugal não é nova”, segundo o correspondente do jornal em Portugal, apontando para as diversas relações familiares no executivo do PS.

“A endogamia política de um país pequeno com uma classe dirigente escassa chegou ao extremo de que se sentem no mesmo conselho de ministros marido e mulher, e um pai e uma filha”, referindo-se ao matrimónio entre o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita e a ministra do Mar Ana Paula Vitorino, e ao ministro da Segurança Social Vieira da Silva que é pai de Mariana Vieira da Silva a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa”, pode-se ler no jornal espanhol.

O líder da oposição, Rui Rio, já veio a público denunciar que o Governo parece uma “ceia de Natal”. “Um primo aqui, um irmão e a mulher acolá. Mesmo o Conselho de Ministros parece uma ceia de Natal”, disse o líder do PSD.