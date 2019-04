Relações familiares no Governo: Rui Rio diz que situação “ultrapassou os limites”

O líder da oposição considera que a nomeação de familiares para o Governo é uma situação que já “ultrapassou os limites”. Ainda a demissão do secretário de Estado do Ambiente Carlos Martins não era conhecida quando Rui Rio abordou hoje as polémicas nomeações.

O presidente do PSD afirmou que não tinha “nenhum comentário a fazer em relação ao primo de não sei quem se demitir”. No entanto, Rui Rio vai mais longe e afirma que “uma coisa é demitir-se um, outra coisa é a demissão de todos esses casos que têm vindo a público”, disse Rui Rio à RTP esta quinta-feira, 4 de abril, na Futurália em Lisboa.

“Isto ultrapassou os limites”, disse o líder social-democrata, acrescentando que “os portugueses já perceberam que passou os limites”.

Ainda assim, e apesar de ser líder do partido oposto ao que se encontra no Governo, Rui Rio disse que teve a “oportunidade de chamar a atenção para o facto de os ministros serem marido e mulher e pai e filha”. No entanto, antes da polémica das ligações parlamentares, o líder do PSD disse que “não tinha noção que por detrás disto estavam casos mais graves”, referindo-se ao facto de as ligações englobarem 50 pessoas e 20 famílias.

O político foi mais longe e garantiu que “uma coisa são os ministros, outra são as nomeações para adjuntos e chefes de gabinetes de todo o aparelho do Estado, que está enxameado de familiares de governantes de pessoas bem posicionadas no Partido Socialista”.

No fim das declarações, Rio sublinha que a situação “passou todos os limites”. E que “não é por se demitir um, dois ou três que altera o que quer que seja”.

A demissão de Carlos Martins é a primeira baixa de um governante no Executivo de António Costa causada pelas polémicas nomeações de familiares. O Secretário de Estado do Ambiente pediu hoje a demissão do cargo após ter nomeado um primo seu como seu adjunto no gabinete.

“Entendo que o assunto pode prejudicar o Governo, o Partido Socialista e o senhor primeiro-ministro. Com a mesma honra que determinou a minha aceitação de funções governativas, entendo, nesta hora, pedir a minha demissão ao senhor primeiro-ministro e ao senhor ministro”, segundo o comunicado hoje divulgado.

A demissão já foi aceite pelo Ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes e pelo Primeiro-Ministro António Costa. O primo de Carlos Martins, e seu adjunto, já tinha anunciado na quarta-feira a sua demissão. O ministro do Ambiente disse ao Observador que não tinha conhecimento que Carlos Martins tinha nomeado um primo seu para seu adjunto. Como consequência, o secretário de Estado do Ambiente acabou por pedir para sair do Governo.